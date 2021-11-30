В 16 и 18 лет: Каменских показала архивный кадр с экс-женой Позитива

Певица 34-летняя Настя Каменских опубликовала фото из личного архива. 30 ноября ее лучшая подруга-дизайнер и бывшая жена музыканта Позитива Анна Андрийчук отмечает день рождения.

По этому случаю звезда решила поделиться архивным снимком в Instagram. На фото 16-летняя Андрийчук и 18-летняя Каменских купаются в бассейне. В посте исполнительница поздравила дизайнера.

Фото: instagram.com/kamenskux

"С днем ​​рождения, самый добрый, самый классный, самый прикольный, самый веселый и самый отзывчивый человек в мире. Горжусь тобой и твоими достижениями. А сколько еще впереди. P. S. Обожаю этот снимок. Тебе 16, мне 18", - подписала NK.

В комментарии под фото Андрийчук поблагодарила подругу:

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"Любовь моя, спасибо. Люблю очень", - ответила дизайнер.

Дизайнер Анна Андрийчук, которая недавно рассталась с экс-участником группы "Время и Стекло" Позитивом, показала пикантные фото из отпуска. Женщина ездила на отдых в Хорватию вместе с певицей Настей Каменских и продюсером Алексеем Потапенко.