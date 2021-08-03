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вторник, 03 августа 2021 12:05

Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
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Дизайнер Анна Андрийчук, которая недавно рассталась с экс-участником группы "Время и Стекло" Позитивом, показывает пикантные фото из отпуска. Женщина отправилась на отдых в Хорватию вместе с певицей Настей Каменских и продюсером Алексеем Потапенко.

Звезды проводят отпуск на яхте. Андрийчук и NK устраивают сексуальные фотосессии. Экс-жена Алексея Завгороднего (настоящее имя Позитива. - Gazeta.ua) позировала в красном бикини на сапборде, показывая упругие ягодицы. А Каменских появилась в цветастом купальнике цвета айвори. Знаменитости делятся жаркими фото в Instagram.

Экс-возлюбленная Позитива Анна Андрийчук делится пикантными фото с отдыха
Фото: instagram.com/annchuk
Андрейчук отправилась в отпуск вместе с лучшей подругой - артисткой Настей Каменских
Каменских тоже показывает жаркие фото
Андрийчук отправилась в отпуск вместе с лучшей подругой Настей Каменских и продюсером Потапом
Каменских тоже показывает жаркие фото

В посте под снимками Андрийчук поделилась некоторыми ритуалами.

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"Из-за жизни в мегаполисе мы зачастую чувствуем сильное возбуждение нервной системы, раздражение. Результат этого - полный дисбаланс. Дома в Киеве я каждый вечер принимаю ванну с морской солью, ведь соленая вода обладает магической силой, полностью очищает от негатива, наполняет энергией, успокаивает и исцеляет, возвращает ощущение покоя и гармонии. Для усиления эффекта зажигаю свечи и благовония (они чистят пространство). Кому трудно и не нравится лежать в ванне - берите с собой ноутбук, планшет или телефон, включайте любимый сериал или приятную музыку. Найдите идеальную "формулу" этой процедуры, ведь энергия воды необходима в жизни. Устройте море дома", - написала дизайнер.

Жена артиста Алексея Завгороднего (сценическое имя Позитив) Анна Андрийчук-Завгородняя впервые поделилась причиной развода. Пара разорвала отношения после 13 совместных лет. По ее словам, у них не сложилось с детьми. Хотя артист не был против.

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