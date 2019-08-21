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среда, 21 августа 2019 11:47

Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня"

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Умерла звезда сериала &quot;Моя прекрасная няня&quot;
В возрасте 79 лет умерла Александра Назарова. Фото: kino-teatr.ru

Народная артистка России Александра Назарова, сыгравшая в "Моей прекрасной няне" и "Ералаше", умерла в возрасте 79 лет 20 августа, во вторник.

Об этом сообщила пресс-служба Московского драматического театра имени Н.М. Ермоловой.

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Причиной смерти артистки стала полиорганная недостаточность - стремительность развития повреждения органа или системы до такой степени, что он не способен поддерживать жизнеобеспечение организма.

"Пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая потеря не только для нашего театра, но и для всего русского искусства", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам заместителя художественного руководителя театра Галины Боголюбовой, у Назаровой были проблемы с легкими, лечилась в стационаре.

Артистка Александра Назарова первую роль в театре сыграла в 6 лет. С 1965 по 2019 служила в Московском драматическом театре имени Ермоловой. Снялась более чем в 90 фильмах и телесериалах. В 1976 году удостоена звания Заслуженный артист РСФСР. 26 января 2001 присвоено почетное звание Народный артист Российской Федерации. Дважды была замужем.

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