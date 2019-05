Умерла легендарная кошка-мем Grumpy Cat

Grumpy Cat умерла в возрасте семи лет. Фото: Twitter.

Кошка по кличке Соус Тардар, которая стала культовым мемом Сердитая кошка (Grumpy Cat) , умерла в возрасте 7 лет.

Это произошло еще 14 мая. Однако владельцы кошки сообщили о смерти только сейчас на официальном аккаунте Grumpy Cat в Twitter.

"Она спокойно умерла дома на руках у хозяйки Табата утром во вторник, 14 мая", - говорится в сообщении.

Кошка перенесла инфекцию мочевыводящих путей и не смогла полностью выздороветь.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97 — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) 17 травня 2019 р.

Хозяева кошки рассказали, что Grumpy Cat "помогла миллионам людей во всем мире улыбаться даже в самые трудные времена".

Кошка-мем Grumpy Cat стала популярной 2012-го. Впервые фото появились на Reddit.

Сердитая кошка набрала более 8 млн фолловеров Facebook и 2,4 миллиона в Instagram. А 2013-го получила награду "Мем года" на ежегодной интернет-премии Webby Awards. В январе 2018-го хозяйка кошки-мема Табата Бандесен отсудила сотни тысяч долларов у американской компании Grenade за нарушение авторских прав.

Тард снялась в рекламе корма Friskies, о ней написаны две книги: "Grumpy Cat: A Grumpy Book" и "The Grumpy Guide to Life: Observations by Grumpy Cat". Морду печальной кошки массово печатают на подушках, футболках, чашках и многих других вещах.

