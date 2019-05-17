Умерла легендарная кошка-мем Grumpy Cat

Кошка по кличке Соус Тардар, которая стала культовым мемом Сердитая кошка (Grumpy Cat) , умерла в возрасте 7 лет.
Это произошло еще 14 мая. Однако владельцы кошки сообщили о смерти только сейчас на официальном аккаунте Grumpy Cat в Twitter.
"Она спокойно умерла дома на руках у хозяйки Табата утром во вторник, 14 мая", - говорится в сообщении.
Кошка перенесла инфекцию мочевыводящих путей и не смогла полностью выздороветь.
Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97— Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) 17 травня 2019 р.
Хозяева кошки рассказали, что Grumpy Cat "помогла миллионам людей во всем мире улыбаться даже в самые трудные времена".
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Кошка-мем Grumpy Cat стала популярной 2012-го. Впервые фото появились на Reddit.
Сердитая кошка набрала более 8 млн фолловеров Facebook и 2,4 миллиона в Instagram. А 2013-го получила награду "Мем года" на ежегодной интернет-премии Webby Awards. В январе 2018-го хозяйка кошки-мема Табата Бандесен отсудила сотни тысяч долларов у американской компании Grenade за нарушение авторских прав.
Тард снялась в рекламе корма Friskies, о ней написаны две книги: "Grumpy Cat: A Grumpy Book" и "The Grumpy Guide to Life: Observations by Grumpy Cat". Морду печальной кошки массово печатают на подушках, футболках, чашках и многих других вещах.
В частном секторе на одной из улиц Киева гулял енот.
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