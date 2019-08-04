Умер российский шансонье Вилли Токарев

В возрасте 84 лет умер американский и российский певец Вилли Токарев.
Причина смерти Вилли Токарева пока не оглашается, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на семью артиста.
В мае СМИ писали о том, что музыкант был срочно госпитализирован, а после подтвердили, что у Вилли обнаружили онкологию.
Вилли прославился как автор-исполнитель песен в жанре русский шансон.
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Вилли Токарев (настоящее имя Вилен) родился 11 ноября 1934 года в хуторе Чернышев (Северо-Кавказский край). В 1970-1980-е годы он жил среди русских эмигрантов в США, где получил большую известность.
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