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понедельник, 20 января 2020 11:54

Украинский шоумен во второй раз стал отцом

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У украинского шоумена Тимура Мирошниченко в воскресенье, 19 января, родился сын Марк.

Автор: instagram.com/timur.miroshnychenko
  Тимур Мирошниченко стал отцов во второй раз
Тимур Мирошниченко стал отцов во второй раз

О рождении ребенка новоиспеченный отец сообщил в своем Instagram.

У Мирошниченко на странице появилась фотография из роддома "Лелека", на которой счастливый отец держит новорожденного сына.

"День, которого мы так ждали! 19 января 2020, 12:25. Мирошниченко Марко Тимурович. 3740 г, 55 см", - подписал фото телеведущий.

С рождением сына супругов поздравили звезды украинского шоубизнеса. Так, одной из первых слова приветствия оставила певица Оля Цибульская: "Класс! Поздравляем", - отметила звезда.

"Поздравляем. Счастье безграничного всей семьи", - написала жена Монатика Ирина.

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Поздравление также написали Тина Кароль, Алена Шоптенко, Ириша Блохина, Леся Никитюк и соведущий Тимуза за "Евровидением-2017" Владимир Остапчук.

Первым ребенком Тимура и Ирины стала дочь Мия, которая родилась в июне 2018 года.

Самый молодой народный депутат, 23-летний выдвиженец "Слуги народа" Святослав Юраш 19 октября впервые стал отцом.

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20
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