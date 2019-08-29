Украинский режиссер сняла клип для Кэти Перри

Таня Муиньо снимает клипы для таких звезд, как MONATIK, "Время и Стекло", NK, Мишель Андраде. Фото: Instagram

30 августа американская певица Кэти Перри представит клип на свою новую песню Small Talk. Видео на трек сняла украинская режиссерка Таню Муиньо. 2 тизеры по подготовке знаменитость опубликовала на YouTube и в Instagram.

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В коротком ролике Перри обсуждает свои идеи с режиссером и двумя ассистентками. Говорит, что хотела бы увидеть собак-знаменитостей, вроде Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Во второй части певица делает комплимент Таню о том, что у нее красивые глаза.

Также в видео вставлены вырезки из клипа. На них видно, как собаки с людьми ходят по подиуму.

Недавно американский актер и модель 38-летний Джош Клос обвинил певицу Кэти Перри в сексуальных домогательствах. Мужчина в 2010 году снимался в клипе звезды на песню Teenage Dream.