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понедельник, 15 февраля 2021 11:59

Украинский исполнитель выпустил песню для одиноких сердец

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Украинский исполнитель выпустил песню для одиноких сердец
Артист написал песню и еще более 10 других композиций в прошлом году. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Певец, автор песен, композитор и участник шоу "Голос країни-5" Lookinich представил сингл собственного авторства "Отпусти" в День влюбленных.

"В мире с каждым годом становится все больше одиноких, которые чувствуют себя абсолютно счастливыми и самодостаточными, даже если они не в отношениях. Я холостяк с опытом и знаю, о чем говорю. Считаю, лучше отпускать отношения, которые больше ничего не значат для вас, а в День влюбленных лучше быть в одиночестве, чем в нелюбви. Именно с этой мысли родилась идея композиции, вылилась на бумагу строкой "Отпусти и забудь, нас уже не вернуть", - поделился исполнитель.

Артист написал песню и еще более 10 других композиций во время весеннего локдауна в прошлом году.

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Певица Яна Шемаева, которая выступает под псевдонимом Jerry Heil, выпустила сингл "Арифметика кохання" накануне Дня святого Валентина. Это первая песня с нового ЕР-альбома "Особисте".

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