Украинская телеведущая поделилась совместным снимком с дочкой

Падалко в вишневом бикини похвасталась кубиками пресса. Фото: instagram.com/marichkapadalko

Украинская ведущая Маричка Падалко вместе с семьей отправилась в отпуск.

Сейчас звезда наслаждается отдыхом в селе Грибовка Одесской области. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram.

Падалко поделилась кадром, на котором с младшей дочкой Катей стоит на фоне моря.

Маричка одета в бикини вишневого цвета и ее пляжный наряд хорошо подчеркнул кубики пресса на животе.

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"Вот моя Катя такая - в свои десять она до сих пор восторженно визжит от каждой морской волны, ей до сих пор интересно мастерить что-то с песка, подстерегать продавца сахарной ваты на пляже, (потому что мама раз позволила ее купить).

Мои двое подростков уже другие - сдержанные и взрослые. "Не волнуйся, мама, нам здесь хорошо, нас много" - им отсутствие посторонних развлечений частично компенсирует семья, и они не унывают. Скучаю иногда я - от осознания, как быстро растут дети", - написала Падалко под фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марічка Падалко (@marichkapadalko)

Украинская актриса Ольга Сумская вместе с мужем Виталием Борисюком отправилась в отпуск. По случаю 58-летия мужа Сумская устроила ему настоящий сюрприз. Когда Виталий утром проснулся, его на террасе ждал вкусный и хороший завтрак. Накануне Ольга в бикини и парео вместе с любимым устроили зажигательные танцы прямо на пляже.