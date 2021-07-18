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воскресенье, 18 июля 2021 18:07

Украинская телеведущая поделилась совместным снимком с дочкой

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Украинская телеведущая поделилась совместным снимком с дочкой
Падалко в вишневом бикини похвасталась кубиками пресса. Фото: instagram.com/marichkapadalko

Украинская ведущая Маричка Падалко вместе с семьей отправилась в отпуск.

Сейчас звезда наслаждается отдыхом в селе Грибовка Одесской области. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram.

Падалко поделилась кадром, на котором с младшей дочкой Катей стоит на фоне моря.

Маричка одета в бикини вишневого цвета и ее пляжный наряд хорошо подчеркнул кубики пресса на животе.

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"Вот моя Катя такая - в свои десять она до сих пор восторженно визжит от каждой морской волны, ей до сих пор интересно мастерить что-то с песка, подстерегать продавца сахарной ваты на пляже, (потому что мама раз позволила ее купить).

Мои двое подростков уже другие - сдержанные и взрослые. "Не волнуйся, мама, нам здесь хорошо, нас много" - им отсутствие посторонних развлечений частично компенсирует семья, и они не унывают. Скучаю иногда я - от осознания, как быстро растут дети", - написала Падалко под фото.

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Публикация от Марічка Падалко (@marichkapadalko)

Украинская актриса Ольга Сумская вместе с мужем Виталием Борисюком отправилась в отпуск. По случаю 58-летия мужа Сумская устроила ему настоящий сюрприз. Когда Виталий утром проснулся, его на террасе ждал вкусный и хороший завтрак.

Накануне Ольга в бикини и парео вместе с любимым устроили зажигательные танцы прямо на пляже.

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