Украинская призерша Олимпиады вышла замуж и показала яркие фото с девичника

Фото: @vova_zaretskiy

22 сентября украинская каратистка 29-летняя Анжелика Терлюга, которая завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио, вышла замуж за спортсмена Владимира Зарецкого.

Радостную новость олимпийская чемпионка и ее новоиспеченный муж рассказали в Instagram.

"Все? Все", - прокричали молодожены на фоне Дворца бракосочетаний.

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Ранее Терлюга опубликовала снимки с девичника, который устроили для нее подруги.

"Мечта о девичнике из американских фильмов стала реальностью. В главной роли невесты – я. До сих пор не могу поверить, но в то же время счастлива. Спасибо моим любимым девочкам за такой сюрприз. Было круто и весело, только в моем случае все обошлось без криминальных событий в Лас-Вегасе", - прокомментировала спортсменка.

Каратистка Анжелика Терлюга объявила, что выходит замуж. Ее избранником стал тренер и мастер спорта международного класса по каратэ Владимир Зарецкий. О помолвке спортсменка сообщила в Instagram.