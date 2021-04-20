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вторник, 20 апреля 2021 17:52

Украинская модель ошеломила подтянутым телом в воздухе
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Дементьева поражает подтянутым телом
Фото: instagram.com/yulianadementyeva
Дементьева поражает подтянутым телом
Дементьева поражает подтянутым телом
Дементьева поражает подтянутым телом
Дементьева поражает подтянутым телом

Модель Юлиана Дементьева делится не только пикантными фотографиями, но и своими тренировками и правилами питания в сети.

На фотографии, опубликованной в Instagram, жена экс-нардепа и бизнесмена Вячеслава Константиновского появилась в раздельном купальнике интересного фасона. Ее сфотографировали во время прыжка.

"Прыгать над небом", - подписала модель фотографию.

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Женщина отдыхает в Турции. Фотосессию устроила на пляже.

Участница модельного реалити Арина Любителева рассказала, с кем из звезд она познакомилася во время проживания в США. У модели были отношения с гитаристом Беном Макки, который является участником группы Imagine Dragons. Также общается с музыкантами Red Hot Chili Peppers и братом Беллы и Джиджи Хадид - Анваром.

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