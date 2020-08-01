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суббота, 01 августа 2020 17:39

Украинская Кардашьян показала на эротическом селфи экстремально откровенное декольте
5

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Модель и блогера Алена Омович продолжает удивлять подписчиков яркими снимками
Фото: instagram.com/alena_omovych
Модель и блогера Алена Омович продолжает удивлять подписчиков яркими снимками
Модель и блогера Алена Омович продолжает удивлять подписчиков яркими снимками
Модель и блогера Алена Омович продолжает удивлять подписчиков яркими снимками
Модель и блогера Алена Омович продолжает удивлять подписчиков яркими снимками

Модель и блогера Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян продолжает удивлять подписчиков яркими снимками.

На этот раз в Іnstagram она показала спортивную фигуру в слишком тесном топе черного цвета и приспущенных штанах, подчеркнув пышную грудь и сверхтонкую талию.

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"Досадно, что в моей квартире не солнечная сторона, и все фото которые я делаю с лучами солнца, выходят лишь около 6 утра", - подписала фото модель.

"Красотка", "Ты замечательная и все фотки отличные", "Бомба", - пишут ей в комментариях.

Алена Омович любит обнажаться на камеру. Недавно красавица показала в соцсети селфи с лифта, на котором она позирует перед зеркалом в голубых джинсах и голубом коротком топе, что сжимает пышную грудь блогера и открывает ультра-соблазнительное декольте.

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01
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