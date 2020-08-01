Украинская Кардашьян показала на эротическом селфи экстремально откровенное декольте

Модель и блогера Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян продолжает удивлять подписчиков яркими снимками.
На этот раз в Іnstagram она показала спортивную фигуру в слишком тесном топе черного цвета и приспущенных штанах, подчеркнув пышную грудь и сверхтонкую талию.
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"Досадно, что в моей квартире не солнечная сторона, и все фото которые я делаю с лучами солнца, выходят лишь около 6 утра", - подписала фото модель.
"Красотка", "Ты замечательная и все фотки отличные", "Бомба", - пишут ей в комментариях.
Алена Омович любит обнажаться на камеру. Недавно красавица показала в соцсети селфи с лифта, на котором она позирует перед зеркалом в голубых джинсах и голубом коротком топе, что сжимает пышную грудь блогера и открывает ультра-соблазнительное декольте.
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