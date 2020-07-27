Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте

Фото: instagram.com/p/CDIwZm7HjjQ/

Модель и блогерша Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, продолжает удивлять подписчиков яркими снимками.

В Іnstagram у модели более миллиона подписчиков.

Красотка показала в соцсети селфи из лифта, в котором она позирует перед зеркалом в белых спортивных шортах и ​​топе и сером длинном пиджаке. Девушка спустила на переносицу солнцезащитные очки и смотрит поверх них. В руках держит большую черную сумку.

Омович любит делать селфи в своем лифте. Это фото далеко не первое в ее блоге. Однако подписчики с удовольствием делятся своими впечатлениями от снимка модели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская Кардашьян позировала под дождем в расстегнутых шортах

"Идеальная фигура", "Образ шикарный! Стильно, необычно!", "Просто огонь", "Богиня", "Красавица!", "Шикарно. Достойная фотка", - написали посетители.

Автор: instagram.com/p/CDIwZm7HjjQ/ В Іnstagram у модели более миллиона подписчиков

Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, привлекает внимание публики эпатажными снимками.