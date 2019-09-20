Украинская "девушка Бонда" поразила стройной фигурой и стальным прессом

Фото: @olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса с украинским происхождением 39-летняя Ольга Куриленко, известная по роли девушки Бонда, поразила фанатов подтянутой фигурой.

Фото появились в Instagram знаменитости.

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Сейчас звезда находится в Испании. На фотографиях Куриленко позировала на фоне моря. Ольга надела черные лосины и короткий топ в тон. На снимках было видно плоский живот звезды со стальным прессом.

"Сегодня утром пошли в поход", - подписала серию снимков Куриленко.

Пользователи сети в момент отреагировали на новые фото актрисы.

"Прекрасная женщина", "твоя красота вдохновляет", "такая худенькая", "ты мой кумир навсегда".

Недавно актриса Ольга Куриленко поделилась пикантными снимками с поклонниками.