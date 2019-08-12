Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике

Фото: @olgakurylenkoofficial

Французская модель и актриса украинского происхождения 39-летняя Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда, продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.

Соблазнительные фото в бассейне звезда разместила в Instagram.

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На отдыхе Куриленко позировала в сплошном золотистом купальнике, который подчеркнул тонкую талию актрисы.

Образ звезды дополняли большие солнцезащитные очки и отсутствие макияжа.

Поклонники сразу отреагировали на новые снимки знаменитости.

"Прекрасная, как всегда", "очень аппетитно", "роскошный купальник", "ты совершенная", "ты вообще с этой планеты?".

Ольга Куриленко сыграла девушек главных героев в двух экранизациях по мотивам игр "Хитмэн", "Макс Пэйн" и в продолжении популярной серии Джеймса Бонда "Квант милосердия", а также в приключенческо-фантастическом боевике "Обливион". В 16 лет уехала в Париж, за 6 месяцев выучила французский язык, и начала работать в модельном агентстве Madison. Она появилась на обложке журнала Glamour, когда ей было всего 18. Сразу после этого ее фото украсили обложки журналов Elle, Madame Figaro, Marie Claire, Vogue, вскоре она стала "лицом" компаний Lejaby, Bebe clothing, Clarins and Helena Rubinstein.