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суббота, 25 сентября 2021 11:38

Уиллу Смиту - 53: самые интересные роли, которые сыграл актер

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Уиллу Смиту - 53: самые интересные роли, которые сыграл актер
25 сентября Уиллу Смиту исполняется 53 года. Фото: @willsmith

Сегодня, 25 сентября, американскому актеру Уиллу Смиту исполняется 52 года.

Gazeta.ua создала подборку самых интересных ролей именинника.

Свой творческий путь Смит начал с рэп-группы Ди-Джей Джеззи Джефф & Свежий Принц - DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Группа пользовался популярностью среди подростков. В 1988 году Смит даже выиграл Грэмми. Это привлекло внимание продюсеров из телекомпании NBC. В 1990 году юноше предложили контракт в ситкоме "Свежий принц с Бел-Эйр".

Благодаря популярности в предыдущем сериале Смита пригласили в фильм "День независимости", где он сыграл драматическую роль пилота истребителя в борьбе против инопланетных интервентов.

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Следующей известной ролью стал агент Джей в комическом фильме "Люди в черном". Этот фильм стал одним из самых популярных в США и во всем мире.

Наибольшее признание Смит получил за роль Мухаммеда Али в фильме "Али". За роль в этой картине был номинирован на Оскара, но он не получил поддержку жюри.

В фильме "Я легенда" постапокалипсис оставил на планете лишь одного Смита, но его жизнь трудна не только из-за одиночества. Его герой борется за выживание, ведь ночью выходят зараженные вирусом монстры, отбиться от которых помогает немецкая овчарка. Вирус, который вышел из-под контроля, создавался как лекарство от рака.

Голливудский актер Уилл Смит пожаловался, что на карантине набрал вес и сейчас имеет худшую форму за всю его жизни. Он показал фото, на котором видно обвисший живот. На фотографии, опубликованной в Instagram, актер позирует в шортах и ​​толстовке. В заметке признался, что во время изоляции ослабил фитнес-режим.

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