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среда, 10 ноября 2021 14:07

Уилл Смит пил галлюциногенный чай после разрыва с женой
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Американский актер 53-летний Уилл Смит рассекретил детали отношений с женой 50-летней Джадой Пинкетт-Смит. Пара вместе уже 23 года в браке. Но в своей книге Will кинозвезда рассказал о сложном периоде, после которого супруги временно разошлись.

Это произошло в 2011 году. Смит тогда устроил многодневную вечеринку по случаю дня рождения жены: нанял ее любимых художников, подготовил видео, а отдельным сюрпризом стало выступление певицы Мэри Джей Блайдж. Но, несмотря на это, любимая не оценила подарок, требовала "все отменить" и назвала празднование "небывалым проявлением эгоизма". После этого Смит заявил, что "устал пытаться сделать жену счастливой", пишет The Independent.

Супруги решили прекратить отношения. В жизни актера начался кризисный период. Он признался в мемуарах, что познакомился с экспертом по тантрическому сексу во время путешествия по острову Тринидад. Она подробно рассказала об этой практике. Смит поделился с ней, что "хотел бы иметь гарем".

В своей книге Will кинозвезда Уилл Смит рассказал о сложном периоде, после которого временно разошелся с женой
Фото: instagram.com/willsmith
В своей книге Will кинозвезда Уилл Смит рассказал о сложном периоде, после которого временно разошелся с женой
Смит с супругой воспитывают двоих детей: Джейдена (слева) и Уиллоу. Также в актера есть старший сына Трей (справа) от первого брака
Пара вместе уже 23 года в браке
Пара вместе уже 23 года в браке. Смит с супругой воспитывают двоих детей: Джейдена (слева) и Уиллоу. Также в актера есть старший сына Трей (справа) от первого брака

Также кинозвезда обращался к шаману, который предложил ему попробовать аяваску – галлюциногенный отвар из растений. Смит рассказал, что пил его 14 раз.

"Я плавал глубоко в космическом пространстве. Я был в триллионе световых лет от Земли", - написал Смит в автобиографии.

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Спустя какое-то время супруги снова были вместе. Актеры дали отношениям еще один шанс. Теперь их считают одной из самых крепких пар в Голливуде.

Смит с женой воспитывают двоих детей: 23-летнего Джейдена и 20-летнюю Уиллоу. Также у актера есть старший сын 28-летний Трей от первого брака.

Актер делился деталями полигамного брака с женой Джадой Пинкетт-Смит. В прошлом году женщина призналась, что у нее роман с музыкантом и другом сына Джейдена 29-летним Аугустом Алсиной.

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Дата
10
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