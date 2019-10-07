Участники "Танцев со звездами" обменялись партнерами

Чем удивили участники шоу "Танцы со звездами". Фото с открытых источников.

В эфире обновленного третьего сезона проекту "Танцы со звездами" состоялся обмен партнерами.

Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец с Дикусаром открыли эфир чувственным вальсом.

Елена Кравец и Виктория Булитко обменялись партнерами. Елена воплотила легендарный образ Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс и город". Виктория предстала в образе раскованной Саманты из того же сериала. В паре с Максом Леоновым выполнила фьюжн, передает "ТСН".

Неожиданным новым партнером удивила Ксения Мишина. Актриса вышла на паркет с партнершей Михаила Кукуюка Елизаветой Дружининой. В королевских образах они боролись за сердце короля, выполнив аргентинское танго.

А вот Евгений Кот во вчерашнем эфире взбудоражил зрителей откровенной ча-ча-ча с Людмилой Барбир.

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Анна Ризатдинова в паре с Дмитрием Жуком также вызвали бурю эмоций зрителей и судей своим сексуальным танго. Она получила высший балл от судей - 30.

Ведущие проекта Тина Кароль и Оля Полякова, которая встречала участников на балконе, также решили перевоплотиться в образы друг друга.

Приглашенной звездой эфира стал участник проекта, исполнитель Полиграф Шариков. Он исполнил попурри из своих самых популярных хитов "Черный бумер", "Возле дома твоего".

Шоу не покинула ни одна из пар. Несмотря на это, зрительское голосование проходило, и будет открытым в течение всей недели и добавится к оценкам за следующее воскресенье.

В тройку лидеров вошли Анна Ризатдинова - 30 баллов, Людмила Барбир - 28 баллов и Даниэль Салем - также 28 баллов.

Последним в турнирной таблице оказался Михаил Кукуюк, вновь набравший всего 14 баллов.

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, которая стала судьей на шоу "Танцы со звездами", появилась в необычном для фанатов образе. Фото звездного перевоплощения знаменитость опубликовала в сети. 6-й выпуск танцевального шоу посвятили "Вечеру кинофильмов", поэтому участники и судьи должны были стать персонажами фильма во время эфира.