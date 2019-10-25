Участник "Танцев со звездами" разводится с женой

Телеведущий Владимир Остапчук разводится с женой Еленой Войченко. Фото - instagram.com

Один из фаворитов проекта "Танцы со звездами" Владимир Остапчук разводится с женой Еленой Войченко.

Остапчук лично принес соответствующее заявление в Подольский районный суд города Киева, пишет Сlutch со ссылкой на собственные источники.

Пара знакома с университета. Поженились 12 лет назад, воспитывают детей Эмилию и Эвана-Александра. В одном из эфиров танцевального шоу телеведущий рассказывал, что вынужден жить на две страны, потому что жена с детьми проживает в Канаде. Однажды Владимир признался, что жена является его самым близким и преданным другом и заявил, что таких людей нельзя отпускать.

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Однако подтверждением расстройства в отношениях супругов является и то, что Владимир перестал публиковать совместные с женой снимки в Instagram с августа. А на странице Елены последнее фото появилось в сентябре. Сейчас же социальная страница Остапчука наполнена общими снимками с его партнершей по танцам Илоной Гвоздевой или с детьми.

Что именно стало причиной распада брака Владимира и Елены - расстояние, новый роман - пока неизвестно.

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