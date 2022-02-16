Участник Kalush Orchestra позировал у Кремля: в группе оправдались за снимок

Участник группы Kalush Orchestra, мультиинструменталист Тимофей Музычук, с командой намекнувший на подтасовку голосов со стороны организаторов национального отбора на Евровидение-2022, публиковал фото на Красной площади в России.

Фотография была обнародована 20 января 2015 года в 00:05, пишет "24 канал".

Музычук позирует на фоне Собора Василия Блаженного в Москве.

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Автор: Скриншот из "ВКонтакте" Тимофей Музычук публиковал фото на Красной площади.

"Фото сделано до 2014-го. С начала российской агрессии он не посещал страну-оккупанта", - объяснил менеджер группы.

Участники нацотбора на Евровидение-2022, группа Kalush Orchestra представили песню Stefania, с которой сразились за право представлять Украину на 66-м международном конкурсе в Италии.