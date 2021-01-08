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пятница, 08 января 2021 16:33

Участница "Холостяка" соблазнительно позировала в трусах и ботфортах
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Участница шоу "Холостяк-10" Кристина снялась в пикантной фотосессии, кадрами из которой поделилась в Instagram.

На серии снимков женщина позирует в черном корсетном топе и трусах. Образ дополнила ботфортами на каблуке, прозрачными темными перчатками и ярким макияжем.

"Ну незаконно прятать такие красивые кадры в архивах. Поездка к родителям подходит к концу. И как же круто собираться вместе для историй, искренних улыбок, громкого смеха и горячего чая, неуклюжих танцев, пения хором старых песен, ради душевного тепла. Следующая остановка - Киев . И, откровенно говоря, я никогда так не рвалась назад. К тебе. В теплые объятия", - подписала откровенные фото Кристина.

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Кристина поражает откровенными фото
Фото: instagram.com/kris.chem
Кристина поражает откровенными фото
Кристина поражает откровенными фото
Кристина поражает откровенными фото
Кристина поражает откровенными фото

Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Кристина поделилась пикантным снимком с нового фотосета. На фотографии в Instagram красавица позирует за штурвалом яхты, соблазнительно изогнувшись и положив один палец в рот. Одета Кристина была в белую рубашку и черные трусы.

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