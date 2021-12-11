Участница "Х-фактора" выпустила трек в неожиданном для себя стиле

Aida выпустила клип на песню "Love is". Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Поп-исполнительница Aida выпустила песню Love is и клип к ней. Этот трек отличается от того, что певица представила раньше как вокально, так и музыкально.

Композиция является первой из будущего альбома-трилогии. Также участница "Х-фактора" сняла чувственную видеоработу. Съемки проходили в корпусе Национального университета им. Тараса Шевченко. Режиссером выступил Ярослав Коротков.

"Песня Love is для меня это совершенно новое направление, и я еще многому учусь. Но мне нравится то, что получается", – рассказала Aida.

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Поп-исполнительница Aida выпустила романтическую песню Je T'aime J'adore. Сингл записан в двух версиях: украино-французской и англо-французской. Также участница "Х-Фактора" представила mood video, в котором показала кадры из стильной фотосессии. Автором снимков является фэшн-фотограф Соня Плакидюк.