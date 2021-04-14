Участница "Голосу країни" выпустила дебютный украиноязычный трек

После выхода выпуска в эфир певице начали писать злобные комментарии. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Артистка Ирина Васильева, у которой сценическое имя Airis, представила первую украиноязычную композицию Vibe. Была участницей "слепых прослушиваний" в шоу "Голос країни-11", но к ней звездные тренеры не развернулись.

После выхода выпуска в эфир певице начали писать злобные комментарии. Провал в шоу стал мотивацией для Васильевой. Vibe есть 1-ым треком после проекта.

"Песня была написана в переломный момент жизни. Провал не смутил меня, а наоборот зарядил невероятной энергией и силой. После проекта я перезагрузилась, у меня появилась мотивация для того, чтобы оставаться счастливой и ловить свой вайб независимо от обстоятельств", - рассказала она.

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Саунд-продюсером является Delaud.

Фронтвумен группы Vivienne Mort, которая в 2019 году прекратила свое существование, Даниэла Заюшкина анонсировала сольный альбом. В 2019 году Vivienne Mort объявили прощальный тур "Конец первой главы", но из-за введения карантина до сих пор не смогли его осуществить.