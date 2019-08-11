У лидера "ДДТ" Юрия Шевчука умерла мать

У лидера российской рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука умерла мать. В связи с этим музыкант отменил выступление на фестивале в Ярославской обл. Поехал в Уфу на похороны родного человека. Фанни Шевчук было 94 года, преподавала на художественно-графическом факультете Башкирского педагогического университета. По национальности была татарка. Юлиан Шевчук - отец лидера "ДДТ", украинец, родился в Винницкой области, в 1930-х с родителями попал в ссылку в Красноярский край, ветеран Второй мировой, работал в Министерстве торговли Башкирии, умер в Уфе в 2013 году.

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По словам Юрия Шевчука начало российско-украинской войны он пережил, как большое личное горе.

"Везде только одно: Украина, Украина... Бесконечно, Украина Ну, сколько можно?! - сказал Юрий Шевчук в мае этого года в интервью российским журналстам. - Может, они сами разберутся? Любят нам втирать, что в городах на Днепре все плохо. А у нас что, все так идеально? Отличные дороги, чистые города, высокие пенсии, лучшие в мире медицина и образование, некоррумпированная бюрократия, высокотехнологичные производства? Чтобы строить светлую, чистую, образованную, богатую Россию, не нужно с утра до ночи истерично наблюдать за соседом. Это шизофрения.

Вот Зеленского выбрали, может быть, у него хватит здоровья договориться с Путиным и развернуть все к миру. Россияне мужественны и духовиты, но отстаем технологически от передовых стран мира и с такой социально-экономической политикой окажемся на дне, на задворках, в обнимку с Северной Кореей".



