У группы "АГОНЬ" появился третий участник

До 2017-го третьим участником группы был Никита Горюк. Фото: пресс-служба

Завтра на официальном YouTube канале музыкантов группы "Агонь" состоится премьера нового фитчеринга на трек "Бомба".

Новий сингл и видеоработа артистов станет продолжением июльской саги "Тебе 20", в рамках которой творческий дуэт Кости и Антона пополнился третьим участником - актрисой театра и кино Ириной Горбачёвой.

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Впервые Ирина предстанет перед широкой публикой в роли певицы. Также в новой работе станет ясно, куда улетел дракон из клипа "Тебе 20".

Недавно участник группы "Агонь" Антон Савлепов перевоплотился в кумира своего детства на съемках телешоу "Шалена Зірка" на Новом канале. Музыкант противостоял Даше Астафьевой, а вместе с ними их группы поддержки.