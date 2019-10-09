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среда, 09 октября 2019 23:33

У группы "АГОНЬ" появился третий участник

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  До 2017-го третьим участником группы был Никита Горюк. Фото: пресс-служба
До 2017-го третьим участником группы был Никита Горюк. Фото: пресс-служба

Завтра на официальном YouTube канале музыкантов группы "Агонь" состоится премьера нового фитчеринга на трек "Бомба".

Новий сингл и видеоработа артистов станет продолжением июльской саги "Тебе 20", в рамках которой творческий дуэт Кости и Антона пополнился третьим участником - актрисой театра и кино Ириной Горбачёвой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Группа "Агонь" представила сразу 2 ремикса на трек "Тебе 20"

Впервые Ирина предстанет перед широкой публикой в роли певицы. Также в новой работе станет ясно, куда улетел дракон из клипа "Тебе 20".

Недавно участник группы "Агонь" Антон Савлепов перевоплотился в кумира своего детства на съемках телешоу "Шалена Зірка" на Новом канале. Музыкант противостоял Даше Астафьевой, а вместе с ними их группы поддержки.

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