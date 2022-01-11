"Ты уже совсем взрослая" - Ахтем Сеитаблаев поделился редкими фото со свадьбы дочери

Режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев решил поздравить старшую дочь Назлы с днем рождения трогательным постом. Также звезда опубликовал редкие фото с ее свадьбы.

Назлы, также строящей актерскую карьеру, исполнилось 11 января 27 лет. По этому случаю Сеитаблаев показал свадебные снимки в Instagram.

"С днем рождения, Наны. Ты уже совсем взрослая. Скучаю, обнимаю, люблю. Желаю вам с Рустемом хорошего общего пути в уважении, любви и поддержке", - нежно поздравил он дочь.

В комментариях поклонники режиссера также написали приветствие Назлы.

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Фото: instagram.com/seitablaiev

Сеитаблаев выдал замуж свою старшую дочь Назли в сентябре 2021 года. Она тоже актриса. Свадьба провели в Кемере, что в Турции. Церемония прошла в узком семейном кругу. Невеста выбрала роскошное белое платье, распустила длинные волосы и сделала локоны. Жених был одет в черный костюм и белую рубашку.