Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото

Фото: instagram.com/seitablaiev

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев выдал замуж свою старшую дочь 26-летнюю Назли. Она тоже актриса.

"Не ожидал, что буду так волноваться", - написал мужчина в своем Instagram и добавил фото события.

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Свадьба провели в Кемере, что в Турции. Церемония прошла в узком семейном кругу. Невеста выбрала роскошное белое платье, распустила длинные волосы и сделала локоны. Жених был одет в черный костюм и белую рубашку.

Продюсер группы The Hardkiss Валерий Бебко показал фотографии с их свадьбы с Юлией Санин. В этом году супруги празднует 10 годовщину брака. По этому случаю избранник певицы показал редкие архивные фото.