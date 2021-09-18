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суббота, 18 сентября 2021 11:30

Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
5

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Ахтем Сеитаблаев выдал замуж старшую дочь
Фото: instagram.com/seitablaiev
Ахтем Сеитаблаев выдал замуж старшую дочь
Ахтем Сеитаблаев выдал замуж старшую дочь
Ахтем Сеитаблаев выдал замуж старшую дочь
Ахтем Сеитаблаев выдал замуж старшую дочь

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев выдал замуж свою старшую дочь 26-летнюю Назли. Она тоже актриса.

"Не ожидал, что буду так волноваться", - написал мужчина в своем Instagram и добавил фото события.

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Свадьба провели в Кемере, что в Турции. Церемония прошла в узком семейном кругу. Невеста выбрала роскошное белое платье, распустила длинные волосы и сделала локоны. Жених был одет в черный костюм и белую рубашку.

Продюсер группы The Hardkiss Валерий Бебко показал фотографии с их свадьбы с Юлией Санин. В этом году супруги празднует 10 годовщину брака. По этому случаю избранник певицы показал редкие архивные фото.

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Дата
18
сентября

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