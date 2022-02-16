"Ты пришла в этот мир нелегко" - Ефросинина показала редкие фото дочери в день ее совершеннолетия

Ведущая Маша Ефросинина поздравила дочь Нану Хромаеву с 18-летием.
Звезда опубликовала фото дочери в Instagram.
На фотографии девушка позирует в темно-синем платье и с прямыми распущенными волосами.
"Для меня 16.02 всегда было и будет первостепенно днем твоего рождения, мой мышонок. Ты пришла в этот мир нелегко, и сейчас тебе и твоему поколению мир демонстрирует свою жесткость и беспринципность", - написала Ефросинина под фотографией.
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Поклонники поражены таким постом ведущей, ведь она по просьбе Наны не показывала ее. Фаны сразу присоединились к поздравлениям и засыпали девушку комплиментами.
На такое приветствие ответила и дочь медийницы.
"Люблю", - написала Хромаева под сообщением.
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Ведущая Маша Ефросинина откровенно призналась, как ей удается держать себя в форме. Она раскрыла для поклонников режим питания и рассказала об интервальном голодании.
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