"Ты пришла в этот мир нелегко" - Ефросинина показала редкие фото дочери в день ее совершеннолетия

Ведущая Маша Ефросинина поздравила дочь Нану Хромаеву с 18-летием.

Звезда опубликовала фото дочери в Instagram.

На фотографии девушка позирует в темно-синем платье и с прямыми распущенными волосами.

"Для меня 16.02 всегда было и будет первостепенно днем твоего рождения, мой мышонок. Ты пришла в этот мир нелегко, и сейчас тебе и твоему поколению мир демонстрирует свою жесткость и беспринципность", - написала Ефросинина под фотографией.

Фото: instagram.com/nanakhromaieva

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Поклонники поражены таким постом ведущей, ведь она по просьбе Наны не показывала ее. Фаны сразу присоединились к поздравлениям и засыпали девушку комплиментами.

На такое приветствие ответила и дочь медийницы.

"Люблю", - написала Хромаева под сообщением.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Ведущая Маша Ефросинина откровенно призналась, как ей удается держать себя в форме. Она раскрыла для поклонников режим питания и рассказала об интервальном голодании.