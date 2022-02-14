"Этой системе уже тысяча лет" - Ефросинина откровенно рассказала о своем методе похудения

Ведущая Маша Ефросинина откровенно призналась, как ей удается держать себя в форме.

Она раскрыла для поклонников режим питания и рассказала об интервальном голодании в программе "Интервью 24".

Ефросинина утверждает, что 70% ее рациона состоит из овощей. Иногда в нем появляется рыба.

"Мой режим питания уже много лет примерно одинаков. Из него исключены тяжелые углеводы, выпечка, тесто, все с заварными кремами. Я не ем пельмени, вареники, пасту - ничего, где есть тесто", - рассказала телеведущая.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Блогер не называет себя вегетарианкой и признается, что идеально себя чувствует на растительной пище.

Для съемок звезда приводит свое тело в идеальное для камеры состояние.

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"Чтобы выглядеть стройным для жизни, необходимо быть немного похудевшим. Многие это не замечают", - говорит Ефросинина.

Также ведущая практикует интервальное голодание, то есть режим питания составляет 8 ч. в сутки. Ведущая уверяет, что этот метод действительно работает.

"Так питалась мать сразу же после моего рождения. Не буду говорить, сколько лет назад это было. Эту систему изобрела самостоятельно. Поняла, что отсутствие ужина делает ее всегда стройной и легкой. Поэтому этой системе, как и мне, уже тысяча лет", добавила Ефросинина.

Украинская телеведущая и блогер 41-летняя Маша Ефросинина полетела отдыхать в Турцию. Компанию ей составили сын Александр и подруги, рассказала звезда в Instagram. Отдыхает в пятизвездочном отеле NG Phaselis Bay на берегу Средиземного моря. С Ефросининой отдыхают бизнесвумен Лера Бородина и маркетинг-директор "Нового канала" Ольга Балабан, которая также является крестной матерью Александра.