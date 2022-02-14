"Этой системе уже тысяча лет" - Ефросинина откровенно рассказала о своем методе похудения

 
Ексклюзивы
1/5
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Просмотров: 1395
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Просмотров: 504
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
Просмотров: 1683
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4 Просмотров: 3960
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Просмотров: 4410
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
1 Просмотров: 1377
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Просмотров: 12960
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
Просмотров: 1737
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Просмотров: 10836
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
Просмотров: 7947
Фото
Все фото
5
5
5
5
5
Дочь Поляковой раскритиковали за фото в купальнике: &quot;Поработай над фигурой&quot;
Дочь Поляковой раскритиковали за фото в купальнике: "Поработай над фигурой"
&quot;Влюбляюсь в тебя каждый день&quot; - Мендель впервые показала таинственного бойфренда
"Влюбляюсь в тебя каждый день" - Мендель впервые показала таинственного бойфренда
&quot;Этой системе уже тысяча лет&quot; - Ефросинина откровенно рассказала о своем методе похудения
"Этой системе уже тысяча лет" - Ефросинина откровенно рассказала о своем методе похудения
Джамала с Кароль в нацотборе на Евровидение, а Никитюк в бассейне – как звезды провели выходные
Джамала с Кароль в нацотборе на Евровидение, а Никитюк в бассейне – как звезды провели выходные
&quot;Дошла до черной ямы&quot; - Злата Огневич хотела покончить жизнь самоубийством
"Дошла до черной ямы" - Злата Огневич хотела покончить жизнь самоубийством
Видео
Все видео
Робби Уильямс празднует 48-летие: вспоминаем культовые песни, благодаря которым британский певец прославился
Робби Уильямс празднует 48-летие: вспоминаем культовые песни, благодаря которым британский певец прославился
Танцевала вокруг пилона в гей-клубе: Адель показала, как отпраздновала триумф на Brit Awards
Танцевала вокруг пилона в гей-клубе: Адель показала, как отпраздновала триумф на Brit Awards
О бывшем и историях любви: Каминская представила первый альбом
О бывшем и историях любви: Каминская представила первый альбом
"В этом и есть наша сила" - Roxolana представила сингл к нацотбору на Евровидение
"В этом и есть наша сила" - Roxolana представила сингл к нацотбору на Евровидение
В бикини и с цветком в волосах: Федишин похвасталась желанным отдыхом на Мальдивах
В бикини и с цветком в волосах: Федишин похвасталась желанным отдыхом на Мальдивах
Интервью
1/5
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
Просмотров: 369
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1764
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3042
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1323
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
1 Просмотров: 432
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
понедельник, 14 февраля 2022 09:55

"Этой системе уже тысяча лет" - Ефросинина откровенно рассказала о своем методе похудения
5

  Комментировать

Ведущая Маша Ефросинина откровенно призналась, как ей удается держать себя в форме.

Она раскрыла для поклонников режим питания и рассказала об интервальном голодании в программе "Интервью 24".

Ефросинина утверждает, что 70% ее рациона состоит из овощей. Иногда в нем появляется рыба.

"Мой режим питания уже много лет примерно одинаков. Из него исключены тяжелые углеводы, выпечка, тесто, все с заварными кремами. Я не ем пельмени, вареники, пасту - ничего, где есть тесто", - рассказала телеведущая.

Маша Ефросинина призналась, как ей удается держать себя в форме
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина призналась, как ей удается держать себя в форме
Маша Ефросинина призналась, как ей удается держать себя в форме
Маша Ефросинина призналась, как ей удается держать себя в форме
Маша Ефросинина призналась, как ей удается держать себя в форме

Блогер не называет себя вегетарианкой и признается, что идеально себя чувствует на растительной пище.

Для съемок звезда приводит свое тело в идеальное для камеры состояние.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джамала с Кароль в нацотборе на Евровидение, а Никитюк в бассейне – как звезды провели выходные

"Чтобы выглядеть стройным для жизни, необходимо быть немного похудевшим. Многие это не замечают", - говорит Ефросинина.

Также ведущая практикует интервальное голодание, то есть режим питания составляет 8 ч. в сутки. Ведущая уверяет, что этот метод действительно работает.

"Так питалась мать сразу же после моего рождения. Не буду говорить, сколько лет назад это было. Эту систему изобрела самостоятельно. Поняла, что отсутствие ужина делает ее всегда стройной и легкой. Поэтому этой системе, как и мне, уже тысяча лет", добавила Ефросинина.

Украинская телеведущая и блогер 41-летняя Маша Ефросинина полетела отдыхать в Турцию. Компанию ей составили сын Александр и подруги, рассказала звезда в Instagram. Отдыхает в пятизвездочном отеле NG Phaselis Bay на берегу Средиземного моря. С Ефросининой отдыхают бизнесвумен Лера Бородина и маркетинг-директор "Нового канала" Ольга Балабан, которая также является крестной матерью Александра.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Этой системе уже тысяча лет" - Ефросинина откровенно рассказала о своем методе похудения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
февраля

День святого Валентина: история возникновения самого романтического праздника мира

Миллиарды просмотров видео ежедневно - создали один из самых популярных интернет-сервисов в мире

В бедной стране нашли самый большой в мире алмаз

Самое читаемое
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
7
 1 Просмотров: 40128
Угроза вторжения России: &quot;слуги&quot; срочно обратились к украинцам
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам 3 Просмотров: 16857
&quot;Водки нет. Идите домой&quot; - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
19
 Просмотров: 12960
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
17
 Просмотров: 10836
&quot;Интер&quot; с его победобесием и русским духом не меньшее зло&quot; - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
19
 Просмотров: 7947
Знаменитости
Дочь Поляковой раскритиковали за фото в купальнике: "Поработай над фигурой"
Дочь Поляковой раскритиковали за фото в купальнике: "Поработай над фигурой"
5
 Просмотров: 981
"Влюбляюсь в тебя каждый день" - Мендель впервые показала таинственного бойфренда
"Влюбляюсь в тебя каждый день" - Мендель впервые показала таинственного бойфренда
5
 Просмотров: 774
Джамала с Кароль в нацотборе на Евровидение, а Никитюк в бассейне – как звезды провели выходные
Джамала с Кароль в нацотборе на Евровидение, а Никитюк в бассейне – как звезды провели выходные
5
 Просмотров: 873
"Дошла до черной ямы" - Злата Огневич хотела покончить жизнь самоубийством
"Дошла до черной ямы" - Злата Огневич хотела покончить жизнь самоубийством
5
 Просмотров: 2178
Alina Pash резко отреагировала на вопрос о поездке в Крым: "Это бесит"
Alina Pash резко отреагировала на вопрос о поездке в Крым: "Это бесит"
5
 2 Просмотров: 1746
Больше всего комментируют
25
"Предоставьте доказательства": Зеленский прокомментировал сообщения о вторжении РФ в ближайшее время
7
Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО и готов предоставить план действий по защите страны
4
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
4
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
3
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам
Голосов: 2
Голосование Кого считаете самой милой парой украинского шоу-бизнеса?
  • Надя Дорофеева и Владимир Дантес
  • Настя Каменских и Потап
  • Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
  • Владимир и Кристина Остапчуки
  • Дмитрий Монатик и Ирина Демичева
  • Ольга Сумская и Виталий Борисюк
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть