"Ты не только мама" - Стужук позировала в бикини и обдумала отдых без детей

Блогер 26-летняя София Стужук, за жизнью которой в сети следят более 5,5 млн подписчиков, поделилась мыслями по поводу отдыха без детей. Она отдыхала неделю без сына 5-летнего Дэвида и дочерей 3-летней Лолиты и 1,5-летней Оливии на Мальдивских островах.

Самая популярная блогер Украины опубликовала снимки в голубом бикини и широкополой шляпе. В посте под фото призналась, что еще год назад не представляла поездки без детей. Об этом рассказала в Instagram.

"Отдыхать без детей законно? Еще год назад я бы сказала, что нет. Вообще не представляла себе, что так можно и не ожидала, что смогу себе позволить. Но оказывается, когда ты мама, можно по-разному. Потому что ты не только мама. Не всюду надо тянуть с собой детей. И "для себя" точно должно быть. Означает ли это, что я не скучаю и мне все равно? Нет. Я уже забронировала две поездки на море для всей семьи", - отметила Стужук.

Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Когда блогера нет дома, она постоянно созванивается с сыном и дочерьми. Из каждой поездки привозит детям подарки.

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"Страдают дети без мамы? Нет. Вокруг них любовь и забота, они в своих привычных обстоятельствах, ходят в садик и на занятия, купаются в бассейне. Я постаралась им обеспечить максимальный комфорт и безопасность", - добавила она.

Самая популярная блогер Украины София Стужук взволновала подписчиков сексуальными снимками. Многодетная мама отдыхала на Мальдивах и оттуда удивляла пляжными образами.