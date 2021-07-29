Самая популярная блогер Украины похвасталась соблазнительными формами на Мальдивах

Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Самая популярная блогер Украины 26-летняя София Стужук взволновала подписчиков сексуальными снимками, которые опубликовала в Instagram.

Сейчас многодетная мама отдыхает на Мальдивах и оттуда удивляет пляжными образами.

София позировала в крошечном белом бикини, что выгодно подчеркнул ее соблазнительные прелести. Также звезда предстала в светлом вязаном платья, чем создала романтический лук.

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Самая популярная блогер Украины 26-летняя София Стужук поделилась кадрами с своих домашних родов. Опубликовала снимки к международному дню домашних родов, который отмечали 6 июня. Блогер рассказала, что оба дочерей рожала дома и об этом не жалеет.