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понедельник, 10 июня 2019 17:38

"Ты что, ох ... ла?" - Лазарев поскандалил с Лободой на российской музыкальной премии

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&quot;Ты что, ох ... ла?&quot; - Лазарев поскандалил с Лободой на российской музыкальной премии
Почему Лазарев скандалил с Лободой. Фото: Super.

Сергей Лазарев поскандалил со Светланой Лободой за кулисами премии российской "Муз-ТВ". Певец наехал на "Лучшую певицу года" на глазах у звездных коллег.

По словам очевидцев, победитель номинации "Лучший музыкальный альбом" внезапно подскочил к Лободе и вместо того, чтобы поздравить коллегу, выпалил ей в лицо что-то резкое, передает Super.ru.

До свидетелей инцидента явственно донеслась лишь финальная часть фразы Сергея: "Ты что, ох...ла? Типа самая крутая?".

Причиной разборки стало недовольство Лазарева тем, что Лободе в финале церемонии предоставили возможность исполнить целый сет из 6 песен. А Сергей из-за технических проблем выступить со своим "евровидийным" номером не смог.

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Реакция Лободы последовала уже после выступления. Обнаружив, что во время ее эффектного перформанса, неожиданно опустел звездный вип, окружение Лободы заподозрило в этом Лазарева. Он, якобы, "подговорил" коллег покинуть зал, в знак протеста к назначению Лободы хэдлайнером премии.

На следующий день самые внимательные пользователи Instagram заметили, что Светлана не числится в подписчиках Сергея, а тот не лайкнул ни одного поста Лободы, связанного с премией.

Певица Настя Приходько будет участвовать в выборах в Верховную Раду как кандидат от партии "Батькивщина".

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