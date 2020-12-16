"Ты, бл*дь! Никогда этого не делай" - Том Круз обругал подчиненных за несоблюдение карантина

Запись брани актера попал в сеть. Фото: instagram.com/magniflcent_tomcruise/

Известный актер Том Круз обругал своих подчиненных во время съемок "Миссии невыполнимой" из-за несоблюдения карантинных норм.

Они слишком близко стояли рядом друг с другом и были без защитных масок.

Запись брани актера попал в сеть, сообщает The Sun.

"Чтобы я больше никогда этого не видел! Никогда! А если я хоть еще раз увижу это, вы уволены! Если хоть кто-то в команде это сделает, для вас все кончено. Ты, бл*дь! Никогда этого не делай. Никаких извинений. Вы можете это рассказать людям, оставшимся без еб*ного дома, потому что вся индустрия загнулась. Ни еды на столе, ни платы за колледж. И с этим я живу каждый день", - сказал Круз.

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"Миссия невыполнима" - серия фильмов-боевиков. 7-я часть должна была выйти 2021 года. Однако из-за пандемии съемки неоднократно переносили.