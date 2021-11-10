Трансгендерная топ-модель впервые стала амбассадором Armani

Бразильская супермодель и актриса 24-летняя Валентина Сампайо впервые стала лицом косметического бренда Armani Beauty. Первый "ангел"-трансгендер бренда женского белья Victoria`s Secret уже снялась в рекламе помады Lip Power.

Кадрами звезда поделилась в Instagram. На серии снимков предстала в синем комбинезоне с пикантным вырезом. Модель позировала с помадой телесного оттенка и макияжем с акцентом на глаза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 14-летняя дочь Йовович впервые стала лицом модного бренда: эффектные кадры

"Как для транс-женщины, это сотрудничество является важным этапом, а для меня - осуществлением мечты", - подписала фото Сампайо.

Модель откровенно заявляла, что делала операцию по смене пола. Сампайо построила успешную карьеру в модельном бизнесе. Она стала первой моделью-трансгендером на обложке журнала Vogue. В 2019-м Сампайо выступила cover girl мексиканского ELLE. К этому времени она уже дважды украшала обложку бразильского ELLE и участвовала в рекламных кампаниях H & M, Opening Ceremony, levi's и L'oreal.

В 2018 году компания Victoria`s Secret оказалась в центре скандала, когда ЛГБТ-сообщество обвинило бренд в отсутствии представителей квир-культуры среди "ангелов". После этого VS отменили ежегодный показ в декабре 2019-го. Компания Victoria`s Secret исправилась и начала сотрудничать с моделью-трансгендером Валентиной Сампайо.