 
Ексклюзивы
1/5
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 828
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 3465
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 774
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 5481
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2853
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 3249
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 10359
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1719
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 6066
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
1 Просмотров: 585
Фото
Все фото
9
5
31
5
5
Трансгендерная топ-модель впервые стала амбассадором Armani
Трансгендерная топ-модель впервые стала амбассадором Armani
Кристина Соловий топлесс и в розовой фате позировала для обложки альбома
Кристина Соловий топлесс и в розовой фате позировала для обложки альбома
Арт-директор фестиваля LvivMozArt вышла замуж за скрипача: появились фотографии со свадьбы
Арт-директор фестиваля LvivMozArt вышла замуж за скрипача: появились фотографии со свадьбы
Сколько процентов мужчин не могли расстегнуть бюстгалтер: неожиданные факты
Сколько процентов мужчин не могли расстегнуть бюстгалтер: неожиданные факты
В цветастом костюме: похудевшая Руслана Писанка рассекретила детали семейной жизни
В цветастом костюме: похудевшая Руслана Писанка рассекретила детали семейной жизни
Видео
Все видео
Съемки на рассвете и участие финалистки "Мисс Украина": Vaha выпустил чувственный клип
Съемки на рассвете и участие финалистки "Мисс Украина": Vaha выпустил чувственный клип
Джей Ло и Бена Аффлека сфотографировали за трогательным прощанием в аэропорту
Джей Ло и Бена Аффлека сфотографировали за трогательным прощанием в аэропорту
Мать богатейшего человека мира появилась на публике в вышиванке от украинского дизайнера
Мать богатейшего человека мира появилась на публике в вышиванке от украинского дизайнера
Семейный вечер и бальный экзамен. Кто покинул "Танці із зірками" в шаге от четвертьфинала
Семейный вечер и бальный экзамен. Кто покинул "Танці із зірками" в шаге от четвертьфинала
Gremo выпустил песню, слова и мелодия к которой ему приснились
Gremo выпустил песню, слова и мелодия к которой ему приснились
Интервью
1/5
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1431
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9171
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1008
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1161
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6993
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 ноября 2021
Просмотров: 459
Задовбали
– Задовбали вже! – каже мені й одночасно кудись у космос перукарка Люба. Цікавлюся, що сталося. Чую: "Та цей клятий ковід…" ...
среда, 10 ноября 2021 10:04

Трансгендерная топ-модель впервые стала амбассадором Armani
9

  Комментировать

Бразильская супермодель и актриса 24-летняя Валентина Сампайо впервые стала лицом косметического бренда Armani Beauty. Первый "ангел"-трансгендер бренда женского белья Victoria`s Secret уже снялась в рекламе помады Lip Power.

Кадрами звезда поделилась в Instagram. На серии снимков предстала в синем комбинезоне с пикантным вырезом. Модель позировала с помадой телесного оттенка и макияжем с акцентом на глаза.

Бразильская супермодель и актриса Валентина Сампайо впервые стала лицом косметического бренда Armani Beauty
Фото: instagram.com/valentts
Модель откровенно заявляла, что делала операцию по смене пола
Бразильская супермодель и актриса Валентина Сампайо впервые стала лицом косметического бренда Armani Beauty
Бразильская супермодель и актриса Валентина Сампайо впервые стала лицом косметического бренда Armani Beauty
Сампайо построила успешную карьеру в модельном бизнесе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 14-летняя дочь Йовович впервые стала лицом модного бренда: эффектные кадры

"Как для транс-женщины, это сотрудничество является важным этапом, а для меня - осуществлением мечты", - подписала фото Сампайо.

Модель откровенно заявляла, что делала операцию по смене пола. Сампайо построила успешную карьеру в модельном бизнесе. Она стала первой моделью-трансгендером на обложке журнала Vogue. В 2019-м Сампайо выступила cover girl мексиканского ELLE. К этому времени она уже дважды украшала обложку бразильского ELLE и участвовала в рекламных кампаниях H & M, Opening Ceremony, levi's и L'oreal.

В 2018 году компания Victoria`s Secret оказалась в центре скандала, когда ЛГБТ-сообщество обвинило бренд в отсутствии представителей квир-культуры среди "ангелов". После этого VS отменили ежегодный показ в декабре 2019-го. Компания Victoria`s Secret исправилась и начала сотрудничать с моделью-трансгендером Валентиной Сампайо.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трансгендерная топ-модель впервые стала амбассадором Armani». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
ноября

Полководец начал управлять Левобережной Украиной

Самое читаемое
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
5
 Просмотров: 11917
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену Просмотров: 10233
Украина должна заплатить €100 тыс. и вернуть скифское золото - Тарута
Украина должна заплатить €100 тыс. и вернуть скифское золото - Тарута Просмотров: 8505
Украинскую Кардашян захейтили из-за чрезмерной худобы: &quot;Какая-то непропорциональная&quot;
Украинскую Кардашян захейтили из-за чрезмерной худобы: "Какая-то непропорциональная"
10
 Просмотров: 7749
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ Просмотров: 7506
Знаменитости
Съемки на рассвете и участие финалистки "Мисс Украина": Vaha выпустил чувственный клип
Съемки на рассвете и участие финалистки "Мисс Украина": Vaha выпустил чувственный клип
Кристина Соловий топлесс и в розовой фате позировала для обложки альбома
Кристина Соловий топлесс и в розовой фате позировала для обложки альбома
5
 Просмотров: 2538
Арт-директор фестиваля LvivMozArt вышла замуж за скрипача: появились фотографии со свадьбы
Арт-директор фестиваля LvivMozArt вышла замуж за скрипача: появились фотографии со свадьбы
31
 Просмотров: 2979
Ведущая ТСН обратилась к украинцам после ужасного ДТП
Ведущая ТСН обратилась к украинцам после ужасного ДТП Просмотров: 1251
Сколько процентов мужчин не могли расстегнуть бюстгалтер: неожиданные факты
Сколько процентов мужчин не могли расстегнуть бюстгалтер: неожиданные факты
5
 Просмотров: 2574
Больше всего комментируют
8
"Я не понимаю, что происходит" - украинский Олимпийский чемпион не считает Россию агрессором
5
Ющенко с бывшими "регионалами" и Шарием снялся в пропагандистском фильме, который крутит Russia Today
2
Президент Зеленский не будет писать радиодиктант
1
Не про політику
1
Толпа мигрантов идет к польской границе
Голосов: 43820
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть