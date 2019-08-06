"Ангелом" Victoria's Secret впервые стала модель-трансгендер: как выглядит новое лицо бренда

Фото: @valentts

Бразильская модель 22-летняя Валентина Сампайо стала первым "ангелом"-трансгедером бренда женского белья Victoria`s Secret.

Новостью девушка поделилась в Instagram.

Сампайо представит новую линейку одежды коллекции VS Pink.

В 2018 году компания Victoria`s Secret оказалась в центре скандала, когда ЛГБТ-сообщество обвинило бренд в отсутствии представителей квир-культуры среди "ангелов". После этого VS отменили ежегодный показ в декабре 2019 года. Компания Victoria`s Secret исправилась и начала сотрудничать с моделью-трансгендеров Валентиной Сампайо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шоу ангелов Victoria's Secret отменили

"Первый трансгендер в фотосессии для VS. Это делает меня невероятно счастливой", - отреагировала в Twitter почетный "ангел" Лаис Рибейро.

Сампайо откровенно заявила, что делала операцию по смене пола.

"В 8 лет мама отвела меня к психологу. В то время я уже любила находиться рядом с девушками. Я чувствовала себя одной из них, у меня была коллекция кукол. В то время психолог понял, что я трансгендер. В 12 лет я начала называть себя Валентиной, именем, которое я когда-то услышала ", - поделилась модель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valentina Sampaio (@valentts) 23 Июл 2019 в 6:00 PDT

В последние несколько лет Валентина Сампайо построила успешную карьеру в модельном бизнесе. В частности, она стала первой моделью-трансгендером на обложке журнала Vogue. В 2019 Сампайо выступила cover girl мексиканского ELLE. К этому времени она уже дважды украшала обложку бразильского ELLE и участвовала в рекламных кампаниях H & M, Opening Ceremony, levi's и L'oreal.