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вторник, 06 августа 2019 11:17

"Ангелом" Victoria's Secret впервые стала модель-трансгендер: как выглядит новое лицо бренда
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Валентина Сампайо стала первой моделью-трансгендером бренда Victoria`s Secret
Фото: @valentts
Валентина Сампайо стала первой моделью-трансгендером бренда Victoria`s Secret
Валентина Сампайо стала первой моделью-трансгендером бренда Victoria`s Secret
Валентина Сампайо стала первой моделью-трансгендером бренда Victoria`s Secret
Валентина Сампайо стала первой моделью-трансгендером бренда Victoria`s Secret

Бразильская модель 22-летняя Валентина Сампайо стала первым "ангелом"-трансгедером бренда женского белья Victoria`s Secret.

Новостью девушка поделилась в Instagram.

Сампайо представит новую линейку одежды коллекции VS Pink.

В 2018 году компания Victoria`s Secret оказалась в центре скандала, когда ЛГБТ-сообщество обвинило бренд в отсутствии представителей квир-культуры среди "ангелов". После этого VS отменили ежегодный показ в декабре 2019 года. Компания Victoria`s Secret исправилась и начала сотрудничать с моделью-трансгендеров Валентиной Сампайо.

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"Первый трансгендер в фотосессии для VS. Это делает меня невероятно счастливой", - отреагировала в Twitter почетный "ангел" Лаис Рибейро.

Сампайо откровенно заявила, что делала операцию по смене пола.

"В 8 лет мама отвела меня к психологу. В то время я уже любила находиться рядом с девушками. Я чувствовала себя одной из них, у меня была коллекция кукол. В то время психолог понял, что я трансгендер. В 12 лет я начала называть себя Валентиной, именем, которое я когда-то услышала ", - поделилась модель.

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Публикация от Valentina Sampaio (@valentts)

В последние несколько лет Валентина Сампайо построила успешную карьеру в модельном бизнесе. В частности, она стала первой моделью-трансгендером на обложке журнала Vogue. В 2019 Сампайо выступила cover girl мексиканского ELLE. К этому времени она уже дважды украшала обложку бразильского ELLE и участвовала в рекламных кампаниях H & M, Opening Ceremony, levi's и L'oreal.

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