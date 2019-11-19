"Топор в его крови", - поклонники о новой видеоработе Могилевской

Наталья Могилевская выпустила тизер к новому клипу. Фото: kp.ua

Наталья Могилевская выпустила тизер к новому клипу на песню "Полюбила".

Премьера песни состоялась на шоу "Танцы со звездами", - пишет segodnya.ua.

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Певица призналась, что написала эту песню для человека, в которого влюбилась.

"Мне показалось, что топор в его крови", "Ощущение, как в конце клипа произойдет убийство", - пишут сторонники впечатление от тизер клипа.

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко впервые рассказала о ссоре с Натальей Могилевской. Конфликт произошел, когда решила уйти из группы REAL O.