Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов

Фото: instagram.com/demirose

Британская модель Деми Роуз, которая недавно отпраздновала свое 26-летие, взволновала фанов новыми фотографиями, которые выложила на своей странице в Instagram.

На самом свежем фото звезда предстала без белья. Она позирует топлесс, вернувшись боком к фотографу и прикрыв грудь рукой. На пышные бедра Роуз завязала парео телесного цвета. Интересно, что модель удивила фанатов и новой прической. Она сделала челку и, кажется, покрасила волосы - теперь они стало на несколько тонов светлее.

Некоторые поклонники отметили, что теперь Деми выглядит как белокурая Николь Кидман.

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Американская супермодель 24-летняя Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, порадовала поклонников пляжными снимками. Фотографии опубликовала в Instagram. На фото звезда предстала в коричневом топе и бикини, украшенных эмблемой Playboy, а также в забавной вязаной панаме.