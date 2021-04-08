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четверг, 08 апреля 2021 23:46

Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
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Деми Роуз взволновала фанов новыми фотографиями
Фото: instagram.com/demirose
Деми Роуз взволновала фанов новыми фотографиями
Деми Роуз взволновала фанов новыми фотографиями
Деми Роуз взволновала фанов новыми фотографиями
Деми Роуз взволновала фанов новыми фотографиями

Британская модель Деми Роуз, которая недавно отпраздновала свое 26-летие, взволновала фанов новыми фотографиями, которые выложила на своей странице в Instagram.

На самом свежем фото звезда предстала без белья. Она позирует топлесс, вернувшись боком к фотографу и прикрыв грудь рукой. На пышные бедра Роуз завязала парео телесного цвета. Интересно, что модель удивила фанатов и новой прической. Она сделала челку и, кажется, покрасила волосы - теперь они стало на несколько тонов светлее.

Некоторые поклонники отметили, что теперь Деми выглядит как белокурая Николь Кидман.

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Американская супермодель 24-летняя Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, порадовала поклонников пляжными снимками. Фотографии опубликовала в Instagram. На фото звезда предстала в коричневом топе и бикини, украшенных эмблемой Playboy, а также в забавной вязаной панаме.

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