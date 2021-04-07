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среда, 07 апреля 2021 23:46

Самая красивая женщина мира продемонстрировала натуральную красоту
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Белла Хадид продемонстрировала натуральную красоту
Фото: instagram.com/bellahadid
Белла Хадид продемонстрировала натуральную красоту
Белла Хадид продемонстрировала натуральную красоту
Белла Хадид продемонстрировала натуральную красоту
Белла Хадид продемонстрировала натуральную красоту

Американская супермодель 24-летняя Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, порадовала поклонников пляжными снимками. Фотографии опубликовала в Instagram.

На фото звезда предстала в коричневом топе и бикини, украшенных эмблемой Playboy, а также в забавной вязаной панаме. Образ дополнила массивными серьгами, цепочками и украшениями на шее? и браслетами на руках.

На фотографиях Хадид беззаботно улыбается. Поклонники отметили, что модель продемонстрировала свою натуральную красоту, ведь появилась без макияжа.

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Американская супермодель 24-летняя Белла Хадид поразила пикантным нарядом. Самая красивая женщина мира появилась в показе модного дома Mugler.

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