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вторник, 29 июня 2021 23:49

Топлес и в сапогах Ирина Шейк поразила стройностью
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Супермодель Ирина Шейк поразила фанатов откровенными фотографиями
Фото: instagram.com/irinashayk
Супермодель Ирина Шейк поразила фанатов откровенными фотографиями
Супермодель Ирина Шейк поразила фанатов откровенными фотографиями
Супермодель Ирина Шейк поразила фанатов откровенными фотографиями

Супермодель и актриса 35-летняя Ирина Шейк взбудоражила воображение поклонников эротическими фотографиями. Снимки опубликовала в Instagram.

Звезда позировала на пустынном берегу с чрезвычайным видом. На фото Шейк появилась топлесс, только в миниатюрных стрингах и светлых сапогах. Чем произвела настоящий фурор среди фанатов, которые засыпали ее комплиментами.

На другой фотографии супермодель также щеголяет прелестями топлесс, но в желтых трусиках и босоножках.

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Американского рэпера 44-летнего Канье Уэста, у которого до сих пор продолжается бракоразводный процесс с телезвездой Ким Кардашьян, поймали на отдыхе с топмоделлю 35-летней Ириной Шейк. Вест вместе с моделью встретил свой день рождения. Их сфотографировали во время прогулки.

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