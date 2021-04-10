 
Ексклюзивы
1/5
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 198
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 774
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2250
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 756
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 828
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2205
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1944
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 558
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 693
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 927
Фото
Все фото
7
4
6
3
26
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем
Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем
Победительница &quot;Холостяка&quot; опубліковала фото топлесс
Победительница "Холостяка" опубліковала фото топлесс
В Екатерины Кухар в труппе появилась конкурентка
В Екатерины Кухар в труппе появилась конкурентка
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Видео
Все видео
Jerry Heil поэкспериментировала с интимной лирикой и представила мини-альбом
Jerry Heil поэкспериментировала с интимной лирикой и представила мини-альбом
Манифест невест: Злата Огневич выпустила романтический трек
Манифест невест: Злата Огневич выпустила романтический трек
Тина Кароль шокировала фанатов брутальностью в новом клипе
Тина Кароль шокировала фанатов брутальностью в новом клипе
Каменских выпустила первую серию собственного реалити
Каменских выпустила первую серию собственного реалити
У Кароль во время съемки шоу расстегнулась платье
У Кароль во время съемки шоу расстегнулась платье
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 729
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2250
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 639
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 423
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 апреля 2021
Просмотров: 351
Останнє, що людина випустить з рук, будуть смартфон і таця з попкорном
У незворотність кінця світу я увірував у квітні 1986 року. Про невічність Сонця знав, за 5 мільярдів років космічний холод зробить нашу планету не ...
суббота, 10 апреля 2021 17:12

Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
7

  Комментировать

Двукратная чемпионка мира в прыжках на лыжах с трамплина 31-летняя Юлиана Зайфарт свела с ума поклонников откровенными фото.

Спортсменка опубликовала в Instagram кадры, на которых позирует топлес и абсолютно голой.

"Его имя этой фотографии было "Медовый месяц". Ты - волшебный", - подписала снимок немецкая красавица и обратилась к фотографу.

Двукратная чемпионка мира в прыжках на лыжах с трамплина Юлиана Зайфарт поделилась откровенными фото
Фото: instagram.com/juliane_seyfarth
Двукратная чемпионка мира в прыжках на лыжах с трамплина Юлиана Зайфарт поделилась откровенными фото
Двукратная чемпионка мира в прыжках на лыжах с трамплина Юлиана Зайфарт поделилась откровенными фото
Двукратная чемпионка мира в прыжках на лыжах с трамплина Юлиана Зайфарт поделилась откровенными фото
Двукратная чемпионка мира в прыжках на лыжах с трамплина Юлиана Зайфарт поделилась откровенными фото

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем

А недавно спортсменка снималась для немецкого Playboy. И рассказывала, что было для нее сложнее: раздеться на съемках или впервые прыгнуть с трамплина.

"Ни то, ни другое не является сложным. Но и то, и то должно идти от сердца, чтобы результат получился классным", - рассказала.

Юлиана Зайфарт - уроженка немецкого Айзенаха. Кроме двух титулов на чемпионатах мира по прыжкам на лыжах с трамплина является обладательницей золотой медали чемпионата мира по лыжным видам спорта среди юниоров (2006).

Чемпионка и рекордсменка мира по пауэрлифтингу, участница соревнований IFBB с боди-фитнеса 22-летняя Кира Джейн Эстон разделась на камеру, чтобы немного заработать. Интимные фотографии залила на портал Onlyfans. Хакеры слили пикантные снимки спортсменки в открытый доступ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
апреля

Активистка обнажила грудь перед Берлускони. Femen основали общественную организацию

Космические аппараты и оборонные разработки - в Украине создали особое конструкторское бюро

В России разбился президентский самолет

Разломился пополам: самый большой лайнер мира вышел в последнее плавание

Распалась одна из самых великих групп в истории

За стихотворение о кролика осудили на 10 лет

Украина стала членом ВТО

Первые спички содержали токсическое вещество

Крупнейшее извержение вулкана в истории привело к глобальному похолоданию

Родился основатель лженауки

Самое читаемое
Голый бюст звезды &quot;Квартала&quot;, Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
Голый бюст звезды "Квартала", Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
12
 Просмотров: 17308
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
6
 Просмотров: 11115
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
24
 Просмотров: 7056
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
 Просмотров: 6580
Мать была на кухне: 15-летний подросток в гостях изнасиловал 2-летнюю девочку
Мать была на кухне: 15-летний подросток в гостях изнасиловал 2-летнюю девочку Просмотров: 4167
Знаменитости
Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем
Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем
4
 Просмотров: 1476
42-летняя американская актриса впервые стала мамой
42-летняя американская актриса впервые стала мамой Просмотров: 567
Регина Тодоренко в купальнике рассказала, как разорвать кармический узел
Регина Тодоренко в купальнике рассказала, как разорвать кармический узел Просмотров: 585
Победительница "Холостяка" опубліковала фото топлесс
Победительница "Холостяка" опубліковала фото топлесс
6
 Просмотров: 3403
Jerry Heil поэкспериментировала с интимной лирикой и представила мини-альбом
Jerry Heil поэкспериментировала с интимной лирикой и представила мини-альбом
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
16
Стерненко выпустили из СИЗО
10
"Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал прямо сейчас" - Порошенко
4
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
3
Румыния не будет отправлять болельщиков сборной Украины на карантин
2
"Война готовится не так" - зачем Россия стягивает войска к украинской границе
Голосов: 42874
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть