Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото

Двукратная чемпионка мира в прыжках на лыжах с трамплина 31-летняя Юлиана Зайфарт свела с ума поклонников откровенными фото.

Спортсменка опубликовала в Instagram кадры, на которых позирует топлес и абсолютно голой.

"Его имя этой фотографии было "Медовый месяц". Ты - волшебный", - подписала снимок немецкая красавица и обратилась к фотографу.

Фото: instagram.com/juliane_seyfarth

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А недавно спортсменка снималась для немецкого Playboy. И рассказывала, что было для нее сложнее: раздеться на съемках или впервые прыгнуть с трамплина.

"Ни то, ни другое не является сложным. Но и то, и то должно идти от сердца, чтобы результат получился классным", - рассказала.

Юлиана Зайфарт - уроженка немецкого Айзенаха. Кроме двух титулов на чемпионатах мира по прыжкам на лыжах с трамплина является обладательницей золотой медали чемпионата мира по лыжным видам спорта среди юниоров (2006).

Чемпионка и рекордсменка мира по пауэрлифтингу, участница соревнований IFBB с боди-фитнеса 22-летняя Кира Джейн Эстон разделась на камеру, чтобы немного заработать. Интимные фотографии залила на портал Onlyfans. Хакеры слили пикантные снимки спортсменки в открытый доступ.