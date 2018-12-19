ТОП-5 самых откровенных фотографий звезд украинского шоу-бизнеса

Собрали самые эпатажные в откровенности снимки звезд по итогам 2018-го.

Соблазнительные кадры в фотоблогах украинских селеберити показали в ТСН.

Много шума в сети наделала Оля Полякова своим провокационным снимком с Мальдив, где она позирует полностью обнаженной спиной к камере, демонстрируя свои упругие ягодицы и стройные ноги.

Автор: Instagram Оли Поляковой Оля Полякова отдыхает на Мальдивах

Показала она еще одно фото, где лежит голая в море.

Автор: Instagram Оли Поляковой Оля Полякова лежит голая в море

Эпатажная Даша Астафьева любит делиться с поклонниками пикантными кадрами. Однажды певица выложила снимок с фотосессии, на котором она изображена крупным кадром.

Автор: Instagram Дашіи Астафьевой Без трусов: Даша Астафьева показала откровенное фото, где она изображена без трусов, а странное одеяние совсем не прикрывает ее интимную зону.

В ее коллекции есть и обнаженные фотографии.

Автор: Instagram Дашіи Астафьевой

Настя Каменских взбудоражила воображение своих поклонников откровенной фотографией, на которой она сидит обнаженная у бассейна, прикрывая грудь руками.

Автор: Instagram Насти Каменских Настя Каменских эпатировала зрителей своим фото в бассейне

Щеголяла артистка и упругими ягодицами.

Автор: Instagram Насти Каменских Настя Каменских демонстрирует фолловерам свои упругие ягодицы

Обладательница пышной груди Анна Седокова часто щеголяет перед поклонниками своим сексуальным декольте.

Автор: Instagram Анны Седоковой Анна Сєдокова демонстрирует свой пышный бюст

Вот вам одни из самых горячих кадров. От ее бюста трудно отвести взгляд.

Автор: Instagram Анны Седоковой Анна Cедокова соблазняет своих поклонников аппетитными формами

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Анна Добрыднева иногда балует своих фолловеров в Instagram пикантными снимками, на которых она соблазнительно позирует в нижнем белье.

Автор: Instagram Анны Добрыдневой Анна Добрыднева позирует в белье

Автор: Instagram Анны Добрыдневой Анна Добрыднева позирует в соблазнительном белье

В этом году звездный Инстаграм был богатым на откровенные фото. Модели, актрисы и певицы постили фотографии с пляжа и ванных комнат. Ксения Собчак, метившая в президенты РФ, показала снимок, на котором позирует без трусов, прикрыв пикантные места книгой, а Анна Седокова делилась фото с пляжа в откровенных купальниках.