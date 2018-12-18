Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года

В этом году звездный Инстаграм был богатым на откровенные фото.

Модели, актрисы и певицы постили фотографии с пляжа и ванных комнат.

Ксения Собчак, которая метила в президенты РФ показала снимок, на котором позирует без трусов, прикрыв пикантные места книгой, а Анна Седокова делилась фото с пляжа в откровенных купальниках.

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На днях Эшли Грэм посетила конкурс красоты "Мисс Вселенная -2018" в качестве гостьи. Модель плюс-сайз позже порадовала поклонников сэлфи в стиле "ню" из сауны. Красавица позировала перед зеркалом, прикрыв пикантные места руками.