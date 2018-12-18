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Общественные деятели Волыни проводят фестиваль талантов "Свои" в пяти населенных пунктах области - Берестечко, Торчин, Михайловка, Копачовка и Купичев - чтобы поддержать и развивать местные фольклорные коллективы. Организаторы подчеркивают - их проект не является стандартным конкурсом талантов.

"Наше мероприятие - это многожанровый фестиваль. Это не только традиционный конкурс талантов, но и конкурс декоративно-прикладного искусства, и конкурс бизнес-идей", - говорят организаторы.

Звездные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян решили присоединиться к музыкальной инициативе.

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Участие известных украинских музыкантов в проекте "Свои" - большая поддержка по многим причинам. Тоню и Арсена можно считать образцом трудолюбия, целеустремленности и железной выдержки во многих ситуациях.

Автор: пресс-служба Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян стали помощниками Святого Николая

"Это такое счастье - поехать Украиной и попеть, пообщаться с людьми. Меня лично это обогащает, расширяет мой кругозор, я становлюсь ближе к своему народу и переживаю их жизни и проблемы", - рассказывает Тоня.

Кроме самого проекта, Мирзоян и Матвиенко на некоторое время перевоплотились в волшебников, что было очень кстати ко Дню Святого Николая. Они посетили многие школы и пообщались с детьми, слушали истории о их мечтах.

В одной из школ супруги увидели стену пожеланий Святому Николаю и попытались воплотить реальные желания на время пребывания в школе. Кто-то из детей хотел послушать песни Тони и Арсена, кто хотел большую тележку мандаринов, которую артисты привезли с собой. А одна девочка оказалась фанаткой Олега Винника, поэтому Арсен позвонил Олегу и сделал видео-чат для школьников.

Недавно певец Арсен Мирзоян вместе с режиссером Олегом Борщевским презентовали короткометражный фильм "1000 раз". В его основе тема бытия, пути человека и его места в этом мире.