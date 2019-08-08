Тонкая талия и кокетливый купальник: Надя Дорофеева взволновала сеть

Украинская певица и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала соблазнительную фигуру в купальнике.

Фото в зеркало звезда опубликовала в Instagram.

Автор: @nadyadorofeeva Надя Дорофеева поделилась откровенным фото в купальнике

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без макияжа и в бикини: Надя Дорофеева показала сексуальный танец на яхте

Ненакрашенная Дорофеева позировала в ванной комнате в сплошном розовом купальнике, который эффектно подчеркивал бедра знаменитости.

"Время плавать", - подписала пост Надя.

Подписчики засыпали селебрити замечаниями о том, что девушка слишком худая. После чего Дорофеева закрыла комментарии.

Недавно Надя Дорофеева порадовала своих поклонников новыми "горячими" фото. Звезда позировала в купальниках на белоснежной яхте. На кадрах с разных ракурсов звезда демонстрировала стройную подтянутую фигуру.