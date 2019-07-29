Тонкая талия и аппетитные бедра: Оля Полякова похвасталась стройной фигурой в сети

Украинская певица Оля Полякова ошеломила сеть снимками стройной фигуры в купальнике.
Фото тонкой талии 35-летняя звезда опубликовала в Instagram.
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Полякова позировала в черном бикини необычного фасона, который выгодно подчеркнул стройную фигуру знаменитости.
"У меня отпуск", - подписала пост артистка.
Публикация собрала массу комментариев пользователей сети.
"Фигура просто невероятная", "Роскошное фото", "Как можно быть такой классной и красивой?", "Как кукла", "Аппетитные бедра", - пишут они.
Недавно певица Оля Полякова взбудоражила сеть новыми образами. На одном из снимков артистка появилась в облегающем латексном костюме, похвалившись роскошной фигурой.
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