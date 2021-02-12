Тина Кароль в обтягивающему наряде представила "скандальный" клип

Музыку и слова исполнительница написала вместе с Аркадием Александровым. Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка Тина Кароль представила клип на сингл "Скандал". Это 1-я песня с будущего альбома певицы.

Звезда сообщила о выходе песни в Instagram.

"Начнем со "Скандала"? Освободимся от собственных помех? В этой песне я осталась женственной в чувствах, но стала хладнокровной в своих выводах", - написала Тина Кароль.

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Режиссером видеоработы является Indy Hait. Музыку и слова исполнительница написала вместе с Аркадием Александровым.

8 февраля певица и тренер шоу "Голос страны" 36-летняя Тина Кароль анонсировала выход новой песни под названием "Скандал". Звезда опубликовала видео, на котором выгибается в сексуальном синем платье с глубоким декольте.