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пятница, 09 апреля 2021 09:34

Тина Кароль шокировала фанатов брутальностью в новом клипе

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Тина Кароль шокировала фанатов брутальностью в новом клипе
Тина Кароль перевоплотилась в мужчину для нового клипа. Фото: vuuzletvukraine.com

Украинская певица Тина Кароль выпустила клип на песню "Хороший парень" из нового альбома "Красиво". При этом удивила фанатов необычным для нее образом.

В новом видео артистка предстала в образе юноши, надев серый спортивный костюм и оранжевую балаклаву. Также выполнила привычные танцевальные движения мужчин, поразив публику брутальностью.

"Я хотел показать, как человек, обладающий сильной харизмой и талантом, даже с закрытым лицом может держать внимание зрителей на протяжении всего клипа. И подумал, почему бы Тине не предстать в образе юноши?" - пояснил режиссер клипа Инди Хайт в инстаграми исполнительницы.

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Изюминкой клипа на песню "Хороший парень" стал выход певицы в образе миссис Смит. Она появилась в кадре в обтягивающем комбинезоне и нежно поцеловала парня из видео. Кто скрывался за балаклавой, осталось интригой.

После того как в вокальное шоу "Голос країни-11" вернулся молдавский музыкант 42-летний Дан Балан в качестве советника певицы 36-летней Тины Кароль, появились слухи, что у пары роман. Во время эфира Балан и Кароль постоянно шутили и флиртовали. А на прослушивании последнего участника вокальных нокаутов Никиты Ломакина они танцевали под романтическую песню.

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Дата
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