"Она меня очаровала" - как развиваются отношения Дана Балана и Тины Кароль

Фото: instagram.com/danbalan

После того как в вокальное шоу "Голос країни-11" вернулся молдавский музыкант 42-летний Дан Балан в качестве советника певицы 36-летней Тины Кароль, появились слухи, что у пары роман.

В течение эфира Балан и Кароль постоянно шутили и флиртовали. А во время прослушивания последнего участника вокальных нокаутов Никиты Ломакина они танцевали под романтическую песню.

Gazeta.ua собрала сведения о знакомстве, общение и совместной работе артистов.

Знакомство

Тина Кароль и Дан Балан познакомились в января 2019 года на съемках 9-го сезона "Голоса країни". Оба артиста были звездными тренерами.

"Когда я подошел к Тине, моя душа вздрогнула. Первый взгляд, и в голову приходит песня "Ах, какая женщина!" Я удивляюсь каждый раз, сколько гармонии в тебе, как будто ты создана, чтобы дарить людям какое-то тепло, искренность, мотивацию. Я очень рад, что ты есть в этом проекте и рядом со мной ", - сказал тогда Дан Балан журналистам телеканала "1 + 1".

Также артист убеждал, что творчество украинской поп-дивы производит на него неизгладимое впечатление.

"Прекрасная Тина Кароль ... Мы познакомились на съемочной площадке "Голоса". Ранее я слышал несколько песен Тины, но на проекте ее творчество заинтересовало меня еще больше. Тем более, во время отборов я слышал ее композиции в совершенно разном исполнении - от участников ... Она меня очаровала. Невероятно харизматичная женщина. Такие встречаются крайне редко. Я очень рад, что проект подарил нам шанс узнать друг друга лучше ", - заверил Дан Балан.

Автор: instagram.com/danbalan Дану Балану и Тине Кароль приписывают роман

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Ревность

Однако еще во время 9-го выпуска шоу музыкант не скрывал своей ревности. Он признался, что ему не нравится, когда Тина Кароль получает внимание от мужчин. Он даже попросил не разочаровывать его, когда Тина назвала одного из участников "Голоса" очень симпатичным.

Увлечение

Также Балан рассказал ведущей "Світського життя" Кате Осадчей, что просматривал новый сезон "Танців з зірками" на "1+1" только ради нарядов Тины Кароль.

"Смотрел, только чтобы увидеть, в чем же Тина сегодня вышла. Увидел - и все", - сказал певец.

Автор: instagram.com/danbalan Дану Балану и Тине Кароль приписывают роман

Знакомство с мамой Дана Балана

Интересно, что во время проекта "Голос країни-10" на шоу появилась мама молдавского певца - артистка Людмила Балан.

После своего выступления женщина подошла к Тине и обняла ее. На вопрос, верит ли она в отношения ее сына с Тиной Кароль, Людмила заверила что не знает, что будет дальше, но на всякий случай подготовила украинскую свадебную песню.

Когда Людмила начала петь "Горіла сосна, палала" Дан Балан вывел Тину на сцену и вместе с другими тренерами составил компанию матери.

В конце выступления весь зал скандировал паре "Горько".

В начале 2008 года Тина Кароль вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. В ноябре того же года у супругов родился сын Вениамин. 28 апреля 2013 Евгений Огир умер от рака желудка.