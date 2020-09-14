Тина Кароль поразила сексуальным образом в платье с откровенным декольте

Певица 35-летняя Тина Кароль ошеломила поклонников откровенным образом. Опубликовала фотографии в Instagram.

Фото: instagram.com/tina_karol

Звезда на серии снимков одета в длинное черное платье с глубоким декольте и высоким вырезом до середины бедра. Артистка соблазнительно позирует. Яркий вечерний макияж дополнил образ Кароль.

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Подписчики певицы были захвачены таким сексуальным образом звезды и засыпали комплиментами в комментариях.

Певица и тренер шоу "Голос країни" 35-летняя Тина Кароль поделилась новыми фото с откровенной фотосессии для журнала Vogue UA. Фотографии опубликовала в Instagram.