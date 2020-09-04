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пятница, 04 сентября 2020 12:26

Тина Кароль снялась в провокационной фотосессии для модного журнала
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Певица и тренер шоу "Голос країни" 35-летняя Тина Кароль поделилась новыми фото с откровенной фотосессии для журнала Vogue UA. Фотографии опубликовала в Instagram.

Тина Кароль показала эффектные фотографии
Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль показала эффектные фотографии
Тина Кароль показала эффектные фотографии
Тина Кароль показала эффектные фотографии
Тина Кароль показала эффектные фотографии

На фотографиях артистка соблазнительно позирует и предстает в разных образах. На одном из снимков звезда одета в кожаный костюм без бюстгальтера. А на другом — позирует без нижнего белья в кофте.

"Тина Кароль стала главной звездой сентябрьского номера Vogue UA", — подписала фотографии певица.

В Instagram журнала Vogue UA тоже опубликовали фото с этой провокационной фотосессии.

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"Снятие с Тиной для сентябрьского номера мы провели в Нью-Йорке. Его автор — фотограф Грег Суолс, которому позировали Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Кэти Перри, а стилист — Анна Зюрова. В образах Dior, Saint Laurent, Miu Miu и Brandon Maxwell Тина, женщина-вамп украинского попсцены, чувствовала себя легко и непринужденно ", — написали представители модного журнала в Instagram.

Певица 35-летняя Тина Кароль опубликовала пикантные фото в Instagram. На последних фотографиях артистка поражает откровенным и сексуальным нарядом.

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